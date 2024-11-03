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Во Владивостоке двое подростков отравились, съев неизвестное растение с клумбы

В Приморье двое подростков попали в реанимацию, съев семена растения с клумбы

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РИА Новости

Во Владивостоке госпитализированы двое подростков с отравлением неизвестным веществом, предположительно школьники съели семена с клумбы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Восток медиа».

Двое воспитанников детского дома были доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления. Первой в отделение реанимации попала 15-летняя девочка, она приехала во Владивосток в гости к бабушке и встретилась с 17-летним приятелем. Молодой человек также госпитализирован с симптомами отравления.

Выяснилось, что подростки собрали семена неизвестного растения с клумбы, съели их и отправились гулять, девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание, спустя час состояние ее спутника тоже ухудшилось. Несовершеннолетние оказались в токсикологическом отделении больницы.

По данным местных СМИ, детям оказали всю необходимую помощь, их жизни и здоровью уже ничего не угрожает. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге отравившегося 14-летнего подростка забрали в больницу с Хэллоуина.

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