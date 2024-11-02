Победители конкурса «Билет в Арктику» вернулись из экспедиции на Ямал

10 победителей конкурса «Билет в Арктику» вернулись из экспедиции на Ямал, сообщили организаторы.

В конце октября победители всероссийского конкурса «Билет в Арктику» побывали в Ямало-Ненецком автономном округе, где посетили ведущие научные и производственные площадки региона, а также поучаствовали в работе мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых.

Победителей из Тюмени, Томска, Иркутска, Санкт-Петербурга и Москвы выбрали из более чем 250 тысяч участников. В этом году конкурс при грантовой поддержке Минобрнауки прошел во второй раз.

Участники экспедиции посетили карбоновый полигон «Семь лиственниц», Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги и природный парк «Ингилор».

Главным событием арктической экспедиции стал Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий. Организаторы мероприятия – Министерство науки и высшего образования РФ и Правительство ЯНАО. Ребята получили возможность пообщаться с ведущими учеными страны, работающими по арктическому профилю.

В ходе экспедиции участники также побывали на Собском рыбоводном заводе в поселке Харп, где узнали о способах воспроизведения ценных и исчезающих сиговых рыб. Знакомство с Ямалом продолжилось в поселке Горнокнязевск. Ребята поужинали в настоящем чуме, попробовали шурпу из оленины и примерили национальные костюмы коренных народов Ямала и даже покормили оленя.

«Билет в Арктику» – мультиформатный конкурс для студентов и молодых ученых. Проект направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований.