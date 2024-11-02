В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами

В Калининграде полицейские и местные власти ищут злоумышленников, которые обстреляли транспорт с пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

Инцидент произошел 1 ноября. Неизвестные открыли огонь из пневматики по автобусу и трамваю, в которых находились пассажиры. Люди не пострадали, транспорт ждет ремонт: в трамвае разбиты окна, автобус лишился лобового стекла.

По предварительной информации, злоумышленники могли передвигаться на автомобиле. Власти просят очевидцев помочь в поиске хулиганов и предоставить записи с камер видеорегистраторов.

До этого сообщалось, что в Амурской области неизвестный выстрелил в пассажирский автобус. Неизвестный открыл огонь по маршруту № 30 в Свободном, пострадала девочка — ее увезли на скорой с травмой плеча. Подробности инцидента выясняются.

Ранее в Рыбинске попал на видео злоумышленник, стрелявший по автобусу из окна квартиры.