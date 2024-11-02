В фонде «Защитники Отечества» рассказали, как получить справку об участии в СВО

С 1 ноября в России заработала система бездoкументациoннoгo подтверждения статуса участника специальной военной oперации. Бойцы смогут получить необходимый документ в многофункциональных центрах, военкоматах или воинских частях, на портале «Госуслуги», в Военно-социальном центре (ВСЦ) Министерства обороны России, а также в филиалах фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В фонде уточнили, что за справкой можно обратиться к представителям ВСЦ, которые присутствуют в филиалах организации. С начала месяца они работают в ряде регионов — это Кузбасс, Новосибирская, Самарская, Тульская, Московская области и Краснодарский край. В дальнейшем такая практика будет распространена на все филиалы в регионах страны.

По словам заместителя министра обороны России, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, такое решение обеспечивает бесшовное взаимодействие фонда и военного ведомства для еще более эффективной поддержки бойцов.

«Это решение позволит социальным координаторам фонда брать на сопровождение демобилизованных военнослужащих. Ветераны и их семьи получат возможность оперативно решать все свои вопросы. В то же время создается одно окно для действующих военнослужащих. Это значительно упрощает оказание поддержки», — подчеркнула Анна Цивилева.

В фонде отметили, что получить электронную справку может любой участник СВО, а также члены его семьи. Для этого необходим минимальный комплект документов. Уже в первый день поступило более 40 тыс. заявок.

Работающая на базе ВСЦ информационная система позволяет оперативно запросить в воинской части или федеральном органе исполнительной власти необходимые сведения и документы, подтверждающие участие СВО.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.

Организация помогает бойцам с медицинской и социальной реабилитацией, в переобучении и трудоустройстве, оказывает юридическую поддержку.