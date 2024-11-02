Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гигантский ком волос удалили томские хирурги из желудка восьмилетней девочки

В Томской области хирурги извлекли ком волос из желудка ребенка

close
Область здоровья/VK

Хирурги томской больницы скорой медицинской помощи № 2 помогли восьмилетней девочке с синдромом Рапунцель. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Ребенок поступил на плановую операцию с диагнозом трихобезоар желудочно-кишечного тракта. Маленькая пациентка жаловалась на снижение аппетита и проблемы с весом. В ходе хирургического вмешательства медики извлекли из желудка восьмилетней школьницы 11-сантиметровый волосяной ком.

«Синдром Рапунцель (поедание человеком собственных волос) возникает у детей на почве психического расстройства или неврозов. Поэтому призываю родителей помимо поддержания здоровой обстановки дома ответственно относиться к уходу за своими детьми», — отметил главный врач БСМП № 2 Андрей Караваев.

Школьница находится в отделении реанимации, по прогнозам врачей, реабилитация может занять до полугода.

Ранее новосибирские врачи спасли девушку с двумя килограммами волос в желудке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами