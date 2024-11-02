Гигантский ком волос удалили томские хирурги из желудка восьмилетней девочки

Хирурги томской больницы скорой медицинской помощи № 2 помогли восьмилетней девочке с синдромом Рапунцель. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Ребенок поступил на плановую операцию с диагнозом трихобезоар желудочно-кишечного тракта. Маленькая пациентка жаловалась на снижение аппетита и проблемы с весом. В ходе хирургического вмешательства медики извлекли из желудка восьмилетней школьницы 11-сантиметровый волосяной ком.

«Синдром Рапунцель (поедание человеком собственных волос) возникает у детей на почве психического расстройства или неврозов. Поэтому призываю родителей помимо поддержания здоровой обстановки дома ответственно относиться к уходу за своими детьми», — отметил главный врач БСМП № 2 Андрей Караваев.

Школьница находится в отделении реанимации, по прогнозам врачей, реабилитация может занять до полугода.

Ранее новосибирские врачи спасли девушку с двумя килограммами волос в желудке.