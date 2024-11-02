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Кузбассовец устроил стрельбу из обреза у компьютерного клуба

Житель Кемерово ответит в суде за стрельбу из обреза у компьютерного клуба

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обстрелял из обреза автомобиль. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в марте 2024 года, пьяный 47-летний житель Кемерово вышел на улицу с обрезом охотничьего ружья и спровоцировал конфликт с несколькими мужчинами, стоявшими у компьютерного клуба рядом с припаркованными машинами.

Когда оппоненты уехали, злоумышленник несколько раз выстрелил в «ВАЗ-21102», после чего покинул место преступления. Сотрудников полиции вызвал владелец клуба. Злоумышленника удалось задержать. Он пытался избавиться от оружия, выбросив мешок с обрезом в сугроб.

«Проведенная баллистическая экспертиза подтвердила, что данный предмет изготовлен самодельным способом и пригоден для производства выстрелов», — сообщили в МВД.

В ходе опроса задержанный признался, что вышел с ружьем на улицу якобы для собственной безопасности. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее пьяный пассажир отказался платить таксисту в Ленобласти и обстрелял его машину.

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