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Россиянам объяснили, как не попасться на уловки мошенников при выборе онлайн-курсов

Юрист Горшкова: надежные курсы обязаны предоставлять на сайте целый набор документов

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

С популярностью онлайн-курсов стало сложнее отличить качественное обучение от сомнительных предложений. Екатерина Горшкова, основатель юридического агентства для бизнеса «PRAVO.DETAILS», рассказала «Газете.Ru», как проверить легальность и уровень обучения, чтобы не столкнуться с «серым» дипломом.

Во-первых, проверьте лицензию и статус организации.

«Онлайн-курсы, которые выдают официальные дипломы и сертификаты, обязаны иметь образовательную лицензию. Чтобы проверить наличие лицензии, запросите копию лицензии у самой образовательной организации. Легальная организация должна оперативно предоставить ее. Проверьте данные через сайт Рособрнадзора. На сайте есть раздел «Реестр лицензий», где можно ввести ИНН компании и бесплатно получить информацию о лицензии. Если лицензию получить отказались или информация в реестре отсутствует, это повод задуматься о честности организации», —- объяснила она.

Оцените сайт образовательного центра.

«Надежные курсы обязаны предоставлять на сайте целый набор документов: информацию о программе, педагогах, условиях и форму договора. Отсутствие этих документов — тревожный сигнал. Согласно Приказу Рособрнадзора от 04.08.2023 №1493, такие сведения обязательны и должны быть актуальными», — отметила эксперт.

Чтобы удостовериться, что ваш будущий документ об образовании будет признан, проверьте, размещаются ли данные об обучении в Федеральной информационной системе ФИС ФРДО. Она содержит информацию о дипломах, аттестатах и свидетельствах, выданных образовательными учреждениями.

«На сайте Рособрнадзора найдите вкладку «Сервис поиска сведений о документах об образовании», введите данные и сразу увидите, зарегистрирован ли документ в системе», — заявила юрист.

Если информация не найдена, возможно, данные еще не внесены, так как на это уходит до 60 рабочих дней. В случае сомнений можно оставить запрос в «Электронной приемной» на том же сайте и получить ответ из ведомства.

«Отзывы помогут составить общее впечатление, но не заменяют проверку по реестрам. Недобросовестные компании могут размещать фальшивые отзывы, поэтому лучший способ — изучить фактическую информацию и запросить лицензии и документы напрямую», — резюмировала она.

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