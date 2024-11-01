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Омбудсмен заявила о высокой активности гражданского общества России

Омбудсмен Москалькова отметила рост числа общественных организаций в России

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Максим Блинов/РИА Новости

Сегодня у российского общества есть запрос на справедливость, правду, укрепление прав и свобод человека, заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, слова которой приводятся в Тelegram-канале Общественной палаты РФ.

«Новая реальность гражданского общества свидетельствует о его высокой активности и нетерпимости к каким-либо нарушениям. Одно из направлений такой работы — деятельность общественных наблюдательных комиссий, которые следят за соблюдением прав и свобод человека в СИЗО, тюрьмах, колониях», — отметила омбудсмен.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что общественные организации объединяются для помощи фронту и военнослужащим.

«Сформировался огромный пул общественных организаций самой разной направленности. Они идут в «горячие точки», рискуют жизнью, чтобы доставить нашим ребятам самое необходимое, то, что сейчас нужно для победы», — заявила она.

Также омбудсмен отметила, что ситуация в Курской области сплотила гражданское общество.

«Общественные организации всячески помогают людям в пунктах временного размещения, помогают с образовательным процессом детям Курской области, чтобы у них была возможность продолжать обучение, помогают в оказании медпомощи. Сегодня большая работа проводится в области социального обеспечения», — сказала она.

Кроме того, Москалькова заявила о провалившихся планах Запада по изоляции России от всего мира.

«Сегодня мы как никогда видим интерес к общественной деятельности России. Одно из свидетельств тому — недавний международный форум омбудсменов в Москве. В нем приняли участие 36 государств. Евразийский альянс омбудсменов работает на высоком градусе. У Запада не получилось ни изолировать нас, ни настроить мировое сообщество против нас», — заключила уполномоченный по правам человека в РФ.

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