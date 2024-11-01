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Премию Рунета вручат в новом корпусе Третьяковской галереи

Директор РАЭК Гребенников представил специальную номинацию «Город муз» премии Рунета

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Алена Бжахова/ТАСС

XXI торжественная церемония вручения премии Рунета пройдет в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной 9 декабря, сообщил в рамках пресс-конференции ТАСС организатор и идеолог премии, директор РАЭК Сергей Гребенников.

«Премия Рунета проводится с 2004 года. Ежегодно конкурс отличается своей индивидуальностью: новые номинации, акценты, тематики и, конечно, разные площадки», — отметил он.

Также Гребенников добавил, что в этом году появится новая номинация «Город муз», которая учреждена одним из создателей российского сегмента интернета Михаилом Сеславинским.

«Михаил Вадимович посчитал важным наградить людей, которые в своих блогах от сердца и души пишут и рассказывают важные культурные вещи, связанные с интернетом», — сказал он.

Также директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев рассказал о новой номинации.

«В год 30-летия национального домена мы не могли не сделать специальную номинацию «30 лет домену .RU». Мы хотим отметить в юбилейный для Рунета год те проекты, которые способствовали на протяжении трех десятков лет развитию Рунета в целом», — сказал он.

Номинацией «Народного голосования» 2024 года стала «Лучший автор горизонтального видеоконтента». Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет награжден на сцене.

Стратегическим информационным партнером премии является Rambler&Co.

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