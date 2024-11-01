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Студент покончил с собой после неудачной пересадки бороды

Baza: в Париже студент покончил с собой после неудачной пересадки бороды

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BFM TV

В Париже молодой человек покончил с собой после неудачной операции по пересадке бороды, которую ему сделал притворившийся врачом турецкий риелтор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 24-летний французский студент захотел сделать операцию по пересадке бороды и решил поехать с этой целью в Турцию — там она стоит в несколько раз дешевле. Он выбрал клинику, оплатил процедуру и успешно ее перенес. Однако позже у него возникли сложности.

Отец молодого человека рассказал, что пересаженные на лицо волосы стали похожи на колючки ежа, когда начали расти. Кроме того, кожа на затылке не заживала и постоянно болела. Студент обратился к другим врачам за консультацией и те сказали ему, что восстановить затылок уже не получится. Он также выяснил, что врач, который проводил ему пересадку, на самом деле является риелтором.

После произошедшего молодой человек впал в депрессию. Спустя три месяца после операции он покончил с собой в студенческом общежитии в Париже.

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