Подведены итоги всероссийского конкурса эссе о будущем сельского хозяйства

Организаторы всероссийского конкурса эссе «Каким я вижу будущее сельского хозяйства к 2030 году» подвели итоги, сообщается на платформе «Я в Агро. Агроклассы».

Всего в конкурсе, который проходил с 23 сентября по 1 октября, приняли участие тысячи школьников из 72 регионов России.

Для написания эссе участники исследовали современные тенденции и технологии, чтобы сделать прогнозы. Школьники в своих работах писали о будущем роботизации, роли инноваций и общих возможностях агросектора.

Один из участников выразил уверенность, что в будущем органическое земледелие станет более востребованным, и отметил, что благодаря сокращению химикатов качество воды в водоемах улучшится.

«Именно вы — будущее сельского хозяйства, наши инноваторы, ученые и разработчики. Все, о чем вы пишете, уже воплощается: над полями летают сельхоздроны, искусственный интеллект оптимизирует производственные процессы, биотехнологи работают над созданием устойчивых культур», — отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Работы участников оценивала компетентная комиссия, в которую вошли преподаватели, фермеры и сотрудники агропредприятий.

Всего комиссия отобрала 50 лучших работ. Победители конкурса получат брендированные подарки от организаторов и партнеров. Работы финалистов, получившие высокие оценки, будут опубликованы в журнале для школьников Россельхозбанка.