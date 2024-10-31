В «Единой России» оценили проект по производству дронов «Тамбовский рой»

Продукция предприятия «Тамбовский рой» заслуживает внимания. Но главную оценку ей должны дать военные. Если дроны их полностью устраивают, необходимо поддержать производство. Об этом заявил временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации РФ Владимир Якушев, посетивший «Школу базовой инженерно-технологической подготовки №2» в Тамбове и ознакомившийся с работой проекта и с образцами FPV-дронов, которые для нужд СВО изготавливает предприятие.

Как отметил секретарь реготделения ЕР, глава Тамбовской области Максим Егоров, на базе проекта ежемесячно изготавливается до 200 дронов различной модификации. Их передают в зону спецоперации по заявкам воинских частей.

Максим Егоров напомнил, что предприятие одним из первых в России начало выпускать БПЛА в производственных масштабах.

«Планируется дальше развивать производство, наращивая выпуск беспилотников при самом широком участии жителей региона», — добавил Максим Егоров.

В пресс-службе «Единой России» отметили, что с первого дня проведения спецоперации партия оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Региональные отделения партии доставили уже более 131 тыс. тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники», — сообщили в партии.

Также в ЕР отметили, что с начала СВО партия помогла собрать на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой более 13,5 млрд рублей.