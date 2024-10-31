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На рыбных рынках «Москва — на волне» отметили международный день Черного моря

Москвичам рассказали о черноморских деликатесах и их особенностях

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Е. Самарина/Mos.ru

В честь международного дня Черного моря рыбные рынки «Москва — на волне» предложили посетителям ознакомиться с черноморскими деликатесами и их особенностями. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в связи с небольшой глубиной Черное море изобилует рыбами малого размера. Так, там водит хамса, ярко-розовая барабулька (она же султанка) и бычок.

Также в Черном море водится рыба покрупнее. Например, калкан — разновидность камбалы, отличается ромбовидной формой и костными бугорками. Отмечается, что из-за жирного мяса калкан считается деликатесом и ценится в кулинарии, он стал символом черноморской кухни. Также в море водится родственник кефали — пиленгас.

Кроме того, Черное море славится моллюсками, самым известным из которых является рапан. Это коричневый или серо-голубой моллюск с конусообразной раковиной.

Отмечается, что рыбный рынок «Москва — на волне» открылся в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а в Митине — в сентябре 2024-го. Там можно купить рыбу и морепродукты, выловленные в разных частях России: в Камчатском крае, Мурманской области, Якутии, Крыму и других регионах.

Кроме того, на территории рынков для посетителей проводятся мастер-классы, выступления музыкантов или состязания шеф-поваров на сцене. На рыбном рынке в Митине, помимо прочих заведений, работает фирменное бистро «Москва — на волне».

Напомним, международный день Черного моря отмечается 31 октября. Праздник был установлен почти 30 лет назад, чтобы напоминать о важности сохранения экосистемы этого водоема.

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