Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок получил переломы, сорвавшись с пятиметровой высоты на тренировке

«78.ru»: в Ленобласти ребенок упал с высоты на тренировке по скалолазанию

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Во Всеволожском районе Ленинградской области выясняются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик сорвался с высоты. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Мистолово. Девятилетний мальчик занимался в секции скалолазания и упал с пятиметровой высоты. По предварительной информации, страховка, удерживавшая трос, не сработала.

Спустя несколько часов после травмы родители отвезли сына в больницу. У него диагностированы несколько переломов, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сочи трехлетний мальчик упал с третьего этажа и напоролся на арматуру. Мальчик играл на балконе третьего этажа и случайно уронил вниз машинку. Ребенок решил достать игрушку, не удержался и упал с высоты. Он приземлился на кусок арматуры, которая вонзилась ему в бок. Пострадавшего экстренно госпитализировали, он прооперирован.

Ранее в Петербурге упавший на двухлетнюю девочку шкаф отправил ее в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами