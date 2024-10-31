Ребенок получил переломы, сорвавшись с пятиметровой высоты на тренировке

Во Всеволожском районе Ленинградской области выясняются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик сорвался с высоты. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Мистолово. Девятилетний мальчик занимался в секции скалолазания и упал с пятиметровой высоты. По предварительной информации, страховка, удерживавшая трос, не сработала.

Спустя несколько часов после травмы родители отвезли сына в больницу. У него диагностированы несколько переломов, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сочи трехлетний мальчик упал с третьего этажа и напоролся на арматуру. Мальчик играл на балконе третьего этажа и случайно уронил вниз машинку. Ребенок решил достать игрушку, не удержался и упал с высоты. Он приземлился на кусок арматуры, которая вонзилась ему в бок. Пострадавшего экстренно госпитализировали, он прооперирован.

Ранее в Петербурге упавший на двухлетнюю девочку шкаф отправил ее в реанимацию.