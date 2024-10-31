Россиянка лишилась 2,1 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

Жительница Казани оформила несколько кредитов и месяц переводила деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 32-летняя жительница Казани. Женщина сообщила, что в течение месяца общалась с неизвестными и лишилась более 2 млн рублей. Россиянка сама связалась с аферистами в сети, ей предложили быстрый заработок на бирже.

У потерпевшей были личные сбережения в сумме 56 тысяч рублей, но этой суммы было якобы недостаточно. Она оформила кредит на сумму 800 тысяч рублей и внесла их на счет торговой биржи, конвертировав ее в иностранную валюту. Через некоторое время ей позвонил мужчина и сообщил, что на ее счету находится более 2 миллионов рублей, но, чтобы их вывести, необходимо внести 300 тысяч рублей.

Женщина снова оформила кредит и внесла необходимую сумму. Далее, обманным путем мошенники убедили потерпевшую оформить еще два кредита, но даже после этого она не смогла вывести свои денежные средства. Россиянка продала свою машину, а вырученные деньги зачислила на указанные мошенниками счета.

Когда мошенники вновь заявили о необходимости перевода средств, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее москвичка продиктовала мошенникам код для «Госуслуг» и потеряла 28 млн рублей.