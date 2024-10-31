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Иностранные журналисты поделились ожиданиями от симпозиума «Создавая будущее»

Представители более чем 75 стран примут участие в симпозиуме «Создавая будущее»

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Национальный центр «Россия»

Представители более чем 75 стран, среди которых художники и журналисты, примут участие в международном симпозиуме «Создавая будущее», сообщает пресс-служба национального центра «Россия».

Свое участие в симпозиуме уже подтвердили ученые, философы, писатели, представители бизнеса из Индии, Китая, Ирана, ОАЭ, Сербии и других стран.

В рамках симпозиума участники обсудят будущее Земли и влияние технологий на общество.

В Москву уже прилетели некоторые иностранные участники, среди которых художники из Бразилии Рафаэль Бтеше и Моника Да Силва Де Кейруш, директор и заместитель директора Школы изящных искусств и дизайна Университета Аддис-Абебы Агегнеу Адане Дилнесаху и Усман Хасан Мохаммед.

«Я верю, что Международный Симпозиум «Создавая будущее» откроет широкое пространство для обмена идеями о том, как сформировать общество, готовое к повседневным вызовам, сохраняя при этом традиционные ценности», — рассказала журналист-расследователь Весна Веизович из Сербии.

Международный симпозиум «Создавая будущее» пройдет в национальном центре «Россия» с 4 по 6 ноября.

Напомним, 1 июля 2024 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

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