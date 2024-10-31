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В Ленобласти в цыганском таборе нашли оружие, наркотики и 15 млн рублей

В Ленобласти в цыганских общинах нашли наркотики и оружие, задержаны 50 человек

В Гатчинском районе Ленобласти полиция провела масштабный антинаркотический рейд по местам проживания цыган, изъяты наркотики, оружие и наличные. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выбор пал на несколько населенных пунктов, где провели тотальные проверки, прошло несколько десятков обысков. В одном из частных домов в деревне Новосиверская, принадлежащем одной семье, обнаружили оборудование для изготовления синтетических наркотиков и несколько килограммов неизвестного вещества, направленного на экспертизу.

Как сообщает «Фонтанка», также изъяты два травматических пистолета и охотничье ружье, на которые не оказалось регистрации, и 15 миллионов рублей наличными. В отделы полиции для разбирательств были доставлены более 50 мужчин, их проверят на употребление наркотиков, возьмут отпечатки пальцев и образцы ДНК.

«Основанием проведения мероприятий послужили несколько уголовных дел, расследуемых специализированным антинаркотическим следственным подразделением полицейского Главка», — сообщили в УМВД.

Ранее в Туле возбудили дело после массовой драки цыган.

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