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Авиакомпания NordStar поддержала ХК «Норильск»

NordStar и «Норникель» презентовали ливрею в поддержку ХК «Норильск»

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Авиакомпания NordStar

Борт RA-73255 авиакомпании NordStar, которая является базовым перевозчиком аэропорта Норильска, расписали в клубные цвета хоккейного клуба «Норильск», сообщает пресс-служба авиакомпании.

На ливрею самолета Boeing 737-800 нанесли клубные цвета, логотип команды и изображение талисмана (северный медведь с орнаментом северных народных мотивов).

Торжественная встреча первого рейса самолета с обновленной ливреей прошла 30 октября в аэропорту Норильска.

Как отметил генеральный директор ХК «Норильск» Евгений Никитин, авиакомпания NordStar за все время сотрудничества с клубом показывает себя как надежный и верный партнер.

«NordStar не только обеспечивает высокие стандарты перевозок и комфорт представителей нашей команды в тяжелом графике регулярного чемпионата ВХЛ, но и находит возможности для креативных решений. Ливрея самолета, посвященная ХК «Норильск», выводит наше сотрудничество с NordStar на новый уровень», — сказал он.

С 30 октября всем пассажирам рейсов самолета с новой ливреей будут вручать памятные сувениры от NordStar и ХК «Норильск».

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