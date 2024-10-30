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Музыкант Олег Абрамов стал гостем нового выпуска «Откровенно с Татаркой»

Олег Абрамов: я пытался сохранить культурные связи между Россией и Украиной

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Татарка FM/RUTUBE

Я был одним из последних артистов, который пытался сохранить культурные связи между Россией и Украиной, заявил российский рок-музыкант Олег Абрамов, выступающий под творческим псевдонимом Radio Tapok, в новом выпуске проекта Лилии Абрамовой (Татарка FM) «Откровенно с Татаркой».

«Ко мне приходили разные русскоязычные люди. Они тянулись к русской культуре, им интересно было делать рок. Это нас и объединяло. Я был одним из последних артистов, который пытался сохранить эти культурные связи между Россией и Украиной», — сказал он.

В интервью Олег Абрамов заявил, что он не может не поддерживать Россию в СВО.

«Я не в восторге от убийств людей. Но я знаю, что у меня есть моя страна, мои пацаны, наши солдаты, и я прекрасно знаю, где свои. Как их можно не поддерживать, если они твои», — отметил он.

По словам Абрамова, он выступает для русских солдат с 2022 года, но не афиширует это.

«Мне сложно на каких-то таких темах хайповать. Это же трагедия по большому счету. И делать себе имя на трагедии я не могу. Ну, вот как-то я воспитан так», — добавил он.

Абрамов подчеркнул, что на концертах в зоне СВО есть своя специфика.

«Там есть, конечно, своя специфика… пустого взгляда. У наших солдат, которые действительно что-то насмотрелись там, вернулись… У них есть такое: они молчаливые очень, они очень такие… Взгляд у них тяжелый», — заключил он.

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