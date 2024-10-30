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Пьяный россиянин отрезал пальцы пенсионерке в Алтайском крае

В Алтайском крае мужчина напал на пенсионерку и отрезал ей пальцы на руке

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СК РФ по Алтайскому краю

В Усть-Калманском районе местный житель подозревается в нанесении тяжелых травм пожилой женщине, пьяный мужчина отрезал пенсионерке два пальца. Об этом сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 28 октября. 35-летний мужчина вместе с подругой пришли в гости к 64-летней соседке, они пили алкоголь и общались. В какой-то момент женщины поссорились, пара вернулась домой. Сожительница подозреваемого начала упрекать мужчину в том, что он не заступился за нее в ссоре.

Нетрезвый сельчанин вернулся к соседке, несколько раз ударил ее ножом, отрезал ей два пальца на руке, после чего сбежал. Женщине выжила благодаря вовремя оказанной медпомощи.

Злоумышленника удалось задержать. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Известно, что подозреваемый уже имел проблемы с законом и отбывал срок за тяжкое преступление.

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