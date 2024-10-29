Памфилова назвала систему выборов в США смесью фарисейства с иезуитством

Cовременная система выборов в США является гремучей смесью фарисейства с иезуитством. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, американские власти декларируют всем, как надо, но себе позволяют все, за что осуждают других.

«Много лет, культивируя миф о совершенстве и непогрешимости своих «демократических» выборов, правящие элиты США позволяли себе весь мир погонять грубой электоральной дубинкой, исходя исключительно из собственной выгоды, не считаясь во имя этого ни с какими жертвами со стороны тех стран, на которые они положили глаз», — сказала Памфилова.

При этом она отметила, что правящие элиты США не гнушались применять шантаж, подкуп, откровенное вранье и прочие методы электорального насилия, окутывая все это лицемерным туманом тотальной дезинформации.

«Но рано или поздно за все приходится платить — их многолетние «усилия» по обвинению других в сочиненных американцами «нарушениях» - теперь уже в реальности, бумерангом долбанули по ним же самим», — добавила глава ЦИК.

По ее словам, в США за организацию выборов отвечают штаты и около 8000 региональных организаций.

«В каждом регионе свое избирательное законодательство. Поэтому нет единого федерального реестра избирателей, единых требований к предвыборной агитации, общих временных рамок голосования и прочее. Все это свидетельствует о неравенстве граждан из различных штатов», — отметила Памфилова.

При этом глава ЦИК подчеркнула, что американская избирательная система изобилует лазейками для подтасовки результатов. В пример она привела голосование по почте, которое, по ее мнению, не гарантирует, что каждый бюллетень может быть получен избирательной комиссией или дойдет до нее в том виде, который может быть признан действительным (не поврежден, не стерты метки о голосовании).

«Именно возможность манипуляций с голосованием по почте - ключевая причина, по которой США не отказываются от такого атавизма», — считает Памфилова.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Среди кандидатов значатся бывший глава страны Дональд Трамп — от Республиканской партии, вице-президент Штатов Камала Харрис — от Демократической партии.