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Паре грозит крупный штраф за секс в палатке на пляже

Daily Mail: паре в Австралии грозит штраф $1100 и тюрьма за секс в палатке на пляже

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lordsofbyronbay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Паре из Австралии грозит крупный штраф за секс в палатке на пляже, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, пара была застигнута врасплох, занимаясь сексом в палатке на пляже в заливе Байрон, что неприятно удивило отдыхающих вокруг. По словам очевидцев, на стенах палатки четко был виден силуэт обнимающих друг друга людей.

После того как кадры с места события появились в соцсетях, в полиции заявили, что паре грозит крупный штраф в размере $1100 или даже тюремное заключение сроком на шесть месяцев. Дело в том, что в округе Байрон-Шир, где находится пляж, действует закон, запрещающий непристойное поведение в общественных местах.

Пользователи соцсетей, обсуждая инцидент, разделились на два лагеря. Кто-то считает, что пару наказывать не стоит, другие же уверены, что мужчина с женщиной вели себя неподобающим образом.

Ранее мужчина в США повредил свой дом секс-игрушкой.

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