В Бийске пьяный отец подкинул и не поймал трехмесячного сына

В Алтайском крае перед судом предстанет мужчина, который играл с сыном-младенцем и уронил его на пол. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Нетрезвый житель Бийска играл с трехмесячным сыном. Мужчина взял ребенка на руки, подкинул и не сумел поймать. Мальчик упал и сильно ударился, его здоровью был причинен тяжкий вред.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Подробности о состоянии пострадавшего младенца неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге пьяная мать уронила новорожденную дочь. Младенца госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка ушиб мозга и перелом теменной кости. Новорожденная находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге суд отправил под стражу няню, размозжившую череп младенцу.