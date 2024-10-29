Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин дотронулся до посудомоечной машины и впал в кому

Московские врачи спасли мужчину, который впал в кому после удара током

close
freepik.com

Врачи городской клинической больницы имени Филатова спасли мужчину с остановкой сердца после удара током. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента здравоохранения города Москвы.

Пациент поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, находясь у себя дома, мужчина одновременно коснулся струи воды из крана и посудомоечной машины с нарушенной функцией заземления, его ударило током.

Москвич потерял сознание, у него произошла остановка сердца, он впал в кому. Мужчину экстренно госпитализировали, врачи скорой помощи смогли восстановить пострадавшему сердечный ритм.

«Внезапная остановка сердца сказалась на работе всех органов: в легкие попало содержимое желудка и началось воспаление; головной мозг, печень и почки, которые на время остались без адекватного кровоснабжения, испытывали шоковое состояние; наблюдались острая печеночная и почечная недостаточность», — сообщили в Депздраве.

Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, спустя 16 дней после травмы он был переведен в реанимационно-реабилитационный центр. Сейчас пациент выписан под амбулаторное наблюдение.

Ранее в Брянской области мужчину ударило током от чана с пивом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами