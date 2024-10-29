Россиянин дотронулся до посудомоечной машины и впал в кому

Врачи городской клинической больницы имени Филатова спасли мужчину с остановкой сердца после удара током. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента здравоохранения города Москвы.

Пациент поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, находясь у себя дома, мужчина одновременно коснулся струи воды из крана и посудомоечной машины с нарушенной функцией заземления, его ударило током.

Москвич потерял сознание, у него произошла остановка сердца, он впал в кому. Мужчину экстренно госпитализировали, врачи скорой помощи смогли восстановить пострадавшему сердечный ритм.

«Внезапная остановка сердца сказалась на работе всех органов: в легкие попало содержимое желудка и началось воспаление; головной мозг, печень и почки, которые на время остались без адекватного кровоснабжения, испытывали шоковое состояние; наблюдались острая печеночная и почечная недостаточность», — сообщили в Депздраве.

Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, спустя 16 дней после травмы он был переведен в реанимационно-реабилитационный центр. Сейчас пациент выписан под амбулаторное наблюдение.

Ранее в Брянской области мужчину ударило током от чана с пивом.