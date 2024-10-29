В Череповце внучка несколько лет обворовывала дедушку

В Вологодской области взрослая внучка несколько лет обворовывала пожилого деда, женщина похитила у пенсионера почти 4 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 85-летний житель Череповца и сообщил, что с его банковского счета пропали все накопления. Выяснилось, что пенсионер копил для своих внучек наследство, которое в последующем хотел им оставить.

Узнав о больших деньгах, одна из родственниц пришла в гости к дедушке, незаметно взяла его банковскую карту, и привязала ее к приложению. После чего на протяжении нескольких лет тратила со счета деньги, общий ущерб составил почти 4 млн рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее россиянка украла у пожилого любовника 2,5 млн рублей и уехала на море.