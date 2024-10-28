Дочь маршала СССР показала, что подарили ему благодарные украинцы

Дочь маршала Советского Союза Ивана Конева рассказала о полученном им от благодарных украинцев подарке. Об этом сообщает Telegram-канал «Звезда».

Наталья Ивановна Конева рассказала, что ее отец получил несколько вышиванок за освобождение земель Украинской ССР от нацистов. Подаренные традиционные украинские рубашки до сих пор хранит его семья.

Сам же Конев ни разу не надевал подаренные ему вышиванки, вспоминает дочь.

В 2022 году власти чешской столицы одобрили решение о лишении маршала СССР Ивана Конева звания почетного гражданина Праги. Причиной такого решения стало Конева маршала в подавлении восстания в Венгрии и берлинском кризисе 1961–1962 годов.

Позже в Праге местные депутаты проголосовали за переименование улицы, названной в честь советского маршала Ивана Конева. В 2020 году с городских улиц был убран памятник советскому маршалу.

Ранее в Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Жукову.