Жители Оренбургской области смогут посетить экспозицию военных трофеев СВО

Выставка «Сила V правде – гордость и победа» открылась в Оренбурге, сообщает пресс-служба «Единой России».

На выставке представлена уникальная экспозиция военных трофеев, захваченных военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе СВО.

На открытии выставки организаторы объявили о старте акции по сбору пожеланий бойцам на передовой.

«Сегодня очень важное событие для нашего региона. Символично, что именно здесь мы пишем пожелания здоровья и скорейшей победы нашим военнослужащим на флаге области, который передадим им в ближайшее время», – отметил и.о. руководителя регионального исполкома партии Вагиз Габбасов.

Также на выставке работает передвижная фотовыставка со снимками родных и близких погибших оренбуржцев – героев СВО.

Всего на выставке представлены 14 единиц техники, произведенной в США, Украине, Великобритании, Турции и других странах.

Выставка будет работать до 31 октября.