Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Оренбургской области смогут посетить экспозицию военных трофеев СВО

В Оренбурге открылась выставка «Сила V правде – гордость и победа»

close
Единая Россия

Выставка «Сила V правде – гордость и победа» открылась в Оренбурге, сообщает пресс-служба «Единой России».

На выставке представлена уникальная экспозиция военных трофеев, захваченных военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе СВО.

На открытии выставки организаторы объявили о старте акции по сбору пожеланий бойцам на передовой.

«Сегодня очень важное событие для нашего региона. Символично, что именно здесь мы пишем пожелания здоровья и скорейшей победы нашим военнослужащим на флаге области, который передадим им в ближайшее время», – отметил и.о. руководителя регионального исполкома партии Вагиз Габбасов.

Также на выставке работает передвижная фотовыставка со снимками родных и близких погибших оренбуржцев – героев СВО.

Всего на выставке представлены 14 единиц техники, произведенной в США, Украине, Великобритании, Турции и других странах.

Выставка будет работать до 31 октября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами