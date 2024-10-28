В Бурятии мужчина напал на ребенка на улице

Житель Гусиноозерска напал на чужого ребенка на улице, мужчина схватил мальчика за шею и утащил во двор жилого дома. Об этом сообщила мать пострадавшего в Telegram-канале «Весь Гусиноозерск».

По словам женщины, ее сын возвращался с другом с футбольного поля, когда на пешеходном переходе на него набросился незнакомец. Мужчина схватил подростка за шею и капюшон и потащил в сторону дома, оскорбляя и толкая. Он обвинял ребенка, что тот стучался к нему в окно.

Школьник плакал, но агрессор не реагировал и продолжал кричать на него, в ситуацию вмешались прохожие. Со слов очевидцев, мужчина был пьян и неадекватен. Ребенка передали матери.

До этого сообщалось, что безработный петербуржец избил двух девочек на детской площадке в воспитательных целях. В тот момент мужчина был пьян, его доставили в отдел внутренних дел. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, после чего их в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

Ранее десятилетний мальчик жестоко избил ребенка на детской площадке в Иркутске.