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В Бурятии мужчина напал на ребенка на улице

В Бурятии мужчина обвинил ребенка в хулиганстве и схватил его за шею

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Житель Гусиноозерска напал на чужого ребенка на улице, мужчина схватил мальчика за шею и утащил во двор жилого дома. Об этом сообщила мать пострадавшего в Telegram-канале «Весь Гусиноозерск».

По словам женщины, ее сын возвращался с другом с футбольного поля, когда на пешеходном переходе на него набросился незнакомец. Мужчина схватил подростка за шею и капюшон и потащил в сторону дома, оскорбляя и толкая. Он обвинял ребенка, что тот стучался к нему в окно.

Школьник плакал, но агрессор не реагировал и продолжал кричать на него, в ситуацию вмешались прохожие. Со слов очевидцев, мужчина был пьян и неадекватен. Ребенка передали матери.

До этого сообщалось, что безработный петербуржец избил двух девочек на детской площадке в воспитательных целях. В тот момент мужчина был пьян, его доставили в отдел внутренних дел. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, после чего их в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

Ранее десятилетний мальчик жестоко избил ребенка на детской площадке в Иркутске.

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