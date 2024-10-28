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В Воронеже ребенок с топором бросался на людей

В Воронеже мальчик, вооруженный топором, напугал жителей ЖК

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Depositphotos

Вооруженный топором мальчик напугал жителей воронежского ЖК «Лазурный», на малолетнего хулигана написали заявление в полицию. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

На подростка с топором написала заявление в полицию жительница ЖК «Лазурный» в Воронеже. Женщина сообщила, что мальчик замахивался топором на других детей и бил их палкой. Она сумела отобрать опасный предмет у несовершеннолетнего.

По словам жителей дома, личность хулигана им известна — он царапает чужие машины и взламывает их, а в один из дней школьник сбросил самокат с 17-го этажа. Соседи неоднократно обращались к родителям мальчика с просьбой призвать его к порядку, но безрезультатно. Теперь малолетним дебоширом будут заниматься правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что группа из двух десятков подростков агрессивно ведет себя на улицах микрорайона Южный в Тюмени. Школьники, среди которых есть и девочки, крушат детские площадки, громко кричат, пугают детей и не реагируют на замечания.

Ранее сообщалось, что в Приморье пятиклассник держит в страхе школьников.

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