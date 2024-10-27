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Воры вынесли крест из древнейшего храма Армении

Неизвестные проникли в древнейший храм Армении и вынесли оттуда крест

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wikipedia.org

В Лорийской области Армении неизвестные проникли в древний храм и вынесли оттуда крест, сообщает mk.ru.

Речь идет о церкви Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) в селе Ахтала, она признана одним из древнейших и красивейших храмов Армении.

Информацию о краже подтвердил настоятель храма Гор Т. По его словам, все случилось ночью. Злоумышленникам удалось взломать двери и проникнуть внутрь религиозного сооружения. С собой они забрали деньги и крест. Сумма ущерба не уточняется.

Вскоре о произошедшем узнали полицейские. Они уже разыскивают подозреваемых.

Церковь, пострадавшая от ночного вторжения, была построена в конце XII века и является главным сооружением монастырского комплекса Ахтала. Древние фрески в армяно-халкидонском стиле, одни из лучших, написанных вне Византии, были созданы уже в начале XIII века.

Ранее африканский священник отрубил руки мужчине, которого поймал на воровстве из храма.

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