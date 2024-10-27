В Новосибирской области на железной дороге нашли искусанную собакой девочку

В Новосибирской области машинист проезжавшего поезда заметил на дороге окровавленного ребенка, которого искусала собака. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел 25 октября, сообщение о ребенке с рваными ранами лица поступило от машиниста поезда. Мужчина заметил девочку, которая брела вдоль железнодорожных путей.

Ближе всего к участку, где находилась девочка, был бригадир Болотнинской дистанции пути — он выехал на место. Железнодорожник посадил ребенка в машину, вызвал скорую помощь к ближайшему железнодорожному переезду, чтобы школьница не потеряла сознание, он разговаривал с ней до приезда медиков.

Известно, что бродячая собака напала на 10-летнюю пострадавшую, когда та возвращалась из школы домой. Девочка госпитализирована в детскую больницу, по словам очевидцев, у нее сильно искусано лицо. Подробности о состоянии ребенка неизвестны.

Ранее в Кузбассе подростка госпитализировали после нападения собаки.