Мошенники воруют личные данные россиян через предложение медуслуг

В последнее время мошенники используют все более изощренные методы для обработки своих жертв, чтобы получить доступ к личным кабинетам на порталах Госуслуг или к счетам в кредитных организациях. Однако некоторые из них идут самым простым путем, втираясь в доверие за считанные минуты. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «Газете.Ru», как не попасть впросак, когда вам предлагают воспользоваться бесплатными медицинскими услугами.

Сегодня существует множество федеральных и региональных программ, направленных на охрану здоровья граждан и повышение продолжительности жизни. Даже при обычном визите к участковому терапевту россияне получают предложение пройти полную или частичную диспансеризацию.

Эта информация получила широкое распространение среди населения. Именно ее известность предоставила мошенникам возможность без особого труда втираться в доверие потенциальным жертвам.

«На телефон ничего не подозревающего гражданина поступает звонок якобы из поликлиники. Звонящий представляется, обращается по имени-отчеству и интересуется, когда гражданин последний раз проходил флюорографию, УЗИ или сдавал ПЦР-тесты. Наверняка какую-нибудь из этих процедур он делал очень давно или не делал совсем. Получив нужную информацию, мошенник предлагает записаться на удобное время, произносит фамилию, имя, отчество и дату рождения пациента, а затем просит напомнить номер СНИЛС. Далее все происходит по заранее отработанному сценарию. Ничего не подозревающий гражданин произносит нужные цифры, ему подтверждают дату и время визита и просят сообщить полученный в смс код подтверждения записи. В результате мошенники получают доступ к личным кабинетам своих жертв», — объяснил он.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно помнить несколько простых правил.

«Сотрудники поликлиники обычно звонят со своего служебного телефона на домашний телефон прикрепленного лица. Звонки с мобильного на мобильный недопустимы. Даже если вам показалось, что звонящий действительно является сотрудником медицинской организации, попросите его предоставить номер служебного телефона и перезвоните по нему сами. Перед звонком убедитесь, что данный номер размещен в телефонном справочнике. Но безопаснее всего записаться на прием самостоятельно, посетив поликлинику или воспользовавшись личным кабинетом», — добавил юрист.

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