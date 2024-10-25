Калининградец избил и ограбил новую знакомую во время похода за спиртным

В Калининграде мужчина пошел в магазин за спиртным с новой знакомой, но по пути избил ее и ограбил. Об этом сообщает «Янтарный край».

По информации издания, инцидент произошел, когда судимый за разбой, грабеж и кражи 35-летний мужчина познакомился в гостях с женщиной, а затем они вдвоем отправились в магазин за спиртными напитками. По пути между ними произошел конфликт, и россиянин несколько раз ударил спутницу. Кроме того, он украл у нее сумку, в которой находился телефон стоимостью 7 тысяч рублей, и скрылся.

У пострадавшей диагностировали переломы костей в области глазницы и закрытый перелом носа. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Мужчину заключили под стражу.

Ранее калининградские полицейские подкидывали людям наркотики и издевались над ними.