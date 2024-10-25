Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Калининградец избил и ограбил новую знакомую во время похода за спиртным

В Калининграде мужчина избил и ограбил знакомую во время похода за спиртным

close
Depositphotos

В Калининграде мужчина пошел в магазин за спиртным с новой знакомой, но по пути избил ее и ограбил. Об этом сообщает «Янтарный край».

По информации издания, инцидент произошел, когда судимый за разбой, грабеж и кражи 35-летний мужчина познакомился в гостях с женщиной, а затем они вдвоем отправились в магазин за спиртными напитками. По пути между ними произошел конфликт, и россиянин несколько раз ударил спутницу. Кроме того, он украл у нее сумку, в которой находился телефон стоимостью 7 тысяч рублей, и скрылся.

У пострадавшей диагностировали переломы костей в области глазницы и закрытый перелом носа. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Мужчину заключили под стражу.

Ранее калининградские полицейские подкидывали людям наркотики и издевались над ними.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами