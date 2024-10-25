Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат из Владимирской области может оказаться рабовладельцем

СК: депутат во Владимирской области арестован по подозрению в рабовладении

Депутата Совета народных депутатов Собинского района Владимирской области заподозрили в использовании рабского труда. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в преступную группу народного избранника входили еще три человека. Предварительно установили, что с февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их в качестве рабов — потерпевших избивали и понуждали бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток.

Также выяснилось, что с июля по октябрь 2024 года подозреваемый вместе с членами организованной им преступной группы обманули участника СВО и похитили с его банковского счета в общей сложности более 1 млн рублей.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Следователи допросили потерпевших и свидетелей, осмотрели места происшествия, а также провели обыски в местах проживания подозреваемых, во время которых нашли оружие, деньги, банковские карты, компьютерную технику. Всех фигурантов взяли под стражу.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области задержали фермера, который держал в рабстве 18 человек и заставил их трудиться на своей ферме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами