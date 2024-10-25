Депутат из Владимирской области может оказаться рабовладельцем

Депутата Совета народных депутатов Собинского района Владимирской области заподозрили в использовании рабского труда. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в преступную группу народного избранника входили еще три человека. Предварительно установили, что с февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их в качестве рабов — потерпевших избивали и понуждали бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток.

Также выяснилось, что с июля по октябрь 2024 года подозреваемый вместе с членами организованной им преступной группы обманули участника СВО и похитили с его банковского счета в общей сложности более 1 млн рублей.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Следователи допросили потерпевших и свидетелей, осмотрели места происшествия, а также провели обыски в местах проживания подозреваемых, во время которых нашли оружие, деньги, банковские карты, компьютерную технику. Всех фигурантов взяли под стражу.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области задержали фермера, который держал в рабстве 18 человек и заставил их трудиться на своей ферме.