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По делу замглавы Минэнерго задержали четырех фигурантов

МВД: по делу замминистра энергетики Мочальникова задержали четырех фигурантов

По делу заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова задержали четырех фигурантов, среди них — экс-замминистра ведомства. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что по местам проживания и работы подозреваемых проведены обыски.

Мочальникова задержали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Волк добавила, что оперативники выявили возможную причастность Мочальникова и должностных лиц из числа руководящего состава Минэнерго к хищениям бюджетных денег в особо крупном размере.

Мочальникова начали допрашивать накануне после того, как задержали его коллегу, экс-замглаву Минэнерго РФ Анатолия Яновского. Как известно из материалов «Ъ», задержание второго связано с делом директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова.

Ранее стало известно о том, что Яновского задержали из-за доноса его подельников.

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