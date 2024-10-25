Прокуратура проверит школы Уссурийска после запрета девочкам носить брюки

В Уссурийске сотрудники прокуратуры проверят школы после запрета носить брюки девочкам в одном из учебных учреждений города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Приморья.

«В Приморье департамент науки и образования допускает ношение девочками и девушками юбок, сарафанов и брюк. При этом в школе №32 был установлен запрет на ношение брюк девочками. В связи с выявленным фактом прокуратура проверит локальные акты школ Уссурийска на предмет соответствия региональному законодательству», — заявили в прокуратуре.

Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, размещенное на сайте школы №32 Уссурийска, разрешает девочкам ходить в школу только в платьях и фартуках.

До этого в одной из школ Уссурийска девочкам запретили приходить на занятия в брюках.

Завуч Вера Дюгник заявила, что решение было принято из-за того, что ученицы не придерживаются установленного дресс-кода. Родители опасаются, что приближающиеся морозы в сочетании с ограничениями могут привести к плачевным последствиям для здоровья детей.

Ранее учитель закрыл учеников в туалете в воспитательных целях и говорил с ними «о понятиях».