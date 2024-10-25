На Чукотке остановили работу одного из районных роддомов

Власти Чукотки прокомментировали запрет рожать в единственной районной больнице в Билибино тем, что в местном родильном отделении нет врача-неонатолога. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Родильное отделение в Билибино никто не закрывает и не собирается закрывать. Там есть все условия для проведения родоразрешения по экстренным показаниям, включая возможности выполнения экстренных оперативных вмешательств», — сообщили в правительстве региона.

Однако в Билибинской больнице отсутствует врач-неонатолог — специалист по новорожденным детям. Из-за этого жительниц Билибино было приказано отвозить рожать в многопрофильных больницах за пределами города — но ближайшая больница с полным штатом сотрудников находится в Анадыре, за 600 км от города.

Власти региона пообещали в полном объеме обеспечивать перелеты беременным женщинам, а также предоставлять медицинское сопровождение при необходимости.

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