Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Чукотке перевернулся снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком

МЧС: на Чукотке на реке Алькатваам перевернулся снегоболотоход

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком перевернулся на реке Алькатваам на Чукотке, заявили в главном управлении МЧС России по региону. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что снегоболотоход «Хищник» перевернулся на пути из поселка Беринговский в село Мейныпильгыно. Авария произошла приблизительно в 30 километрах от пункта отправления.

В результате произошедшего водитель не выжил, 17-летнюю пассажирку доставили в Беринговский, заявили в ведомстве.

В апреле в Геленджике нетрезвый сотрудник ГИБДД прокатил своего друга на вездеходе, не справился с управлением и перевернулся.

Автоинспектор и лейтенант Денис отдыхал вместе с другом Русланом, готовя шашлыки. В какой-то момент оба решили прокатиться на вездеходе Yamaha Дениса, он же сел за руль. Недалеко от улицы Островского гаишник потерял управление вездеходом.

Отмечается, что автоинспектор попытался переложить вину на своего друга. Полицейского уволили и возбудили уголовное дело.

Ранее в России представили первый вездеход и АЗС на водороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами