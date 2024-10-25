На Чукотке перевернулся снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком

Снегоболотоход с водителем и девушкой-подростком перевернулся на реке Алькатваам на Чукотке, заявили в главном управлении МЧС России по региону. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что снегоболотоход «Хищник» перевернулся на пути из поселка Беринговский в село Мейныпильгыно. Авария произошла приблизительно в 30 километрах от пункта отправления.

В результате произошедшего водитель не выжил, 17-летнюю пассажирку доставили в Беринговский, заявили в ведомстве.

В апреле в Геленджике нетрезвый сотрудник ГИБДД прокатил своего друга на вездеходе, не справился с управлением и перевернулся.

Автоинспектор и лейтенант Денис отдыхал вместе с другом Русланом, готовя шашлыки. В какой-то момент оба решили прокатиться на вездеходе Yamaha Дениса, он же сел за руль. Недалеко от улицы Островского гаишник потерял управление вездеходом.

Отмечается, что автоинспектор попытался переложить вину на своего друга. Полицейского уволили и возбудили уголовное дело.

Ранее в России представили первый вездеход и АЗС на водороде.