Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кардиолог рассказал, у кого самый высокий риск развития гипертонии

Кардиолог Шляхто: гипертония чаще всего развивается у мужчин старше 55 лет

close
PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Максимальный риск развития гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин после 65, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, факторы риска развития гипертонии можно разделить на неизменяемые и изменяемые. К первым относятся возраст, пол, отягощенная наследственность. Ко вторым — избыточная масса тела, курение, гиподинамия, сахарный диабет и психоэмоциональный стресс.

Врач подчеркнул, что для профилактики нужно проходить более 10 тысяч шагов, заниматься физической активностью, которая приносит удовольствие, а также отказаться от вредных привычек.

В октябре ученые из Института науки и технологий Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) установили, что высокое кровяное давление уплотняет бронхи и повышает сопротивление дыхательных путей, ухудшая дыхательную способность.

Ранее был назван вид молока, помогающий снижать кровяное давление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами