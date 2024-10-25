Кардиолог рассказал, у кого самый высокий риск развития гипертонии

Максимальный риск развития гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин после 65, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, факторы риска развития гипертонии можно разделить на неизменяемые и изменяемые. К первым относятся возраст, пол, отягощенная наследственность. Ко вторым — избыточная масса тела, курение, гиподинамия, сахарный диабет и психоэмоциональный стресс.

Врач подчеркнул, что для профилактики нужно проходить более 10 тысяч шагов, заниматься физической активностью, которая приносит удовольствие, а также отказаться от вредных привычек.

В октябре ученые из Института науки и технологий Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) установили, что высокое кровяное давление уплотняет бронхи и повышает сопротивление дыхательных путей, ухудшая дыхательную способность.

Ранее был назван вид молока, помогающий снижать кровяное давление.