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На Украине митрополит отлучил от церкви мэра Черкасс

Украинский митрополит отлучил мэра Черкасс от церкви после захвата собора

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Черкасская епархия УПЦ

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) отлучил от церкви мэра Черкасс Анатолия Бондаренко после того, как раскольники из «Православной церкви Украины» (ПЦУ) захватили самый большой в стране православный Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщается на сайте Черкасской епархии.

«Своими сегодняшними поступками вы отлучили себя от святой православной Церкви. То есть как архиерей Черкасчины на сегодня я констатирую: вы отлучены от Церкви. Это большая трагедия и для вас, и для вашей семьи, которую вы почувствуете на себе», — сказал митрополит в проповеди.

По его словам, Бондаренко в глубине своей совести понимал всю тяжесть содеянного, когда «озвучивал антицерковные высказывания».

Феодосий выразил надежду, что в будущем градоначальник исправит свои ошибки.

21 октября Бондаренко заявил, что Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, который был захвачен сторонниками ПЦУ, будет передан в собственность государства.

17 октября в украинских Черкассах сотня мужчин в камуфляже захватила и разграбила собор УПЦ. Прихожане во главе с митрополитом пытались дать отпор и даже смогли выгнать нападавших. Но те применили пистолет, баллончики, избили священника и повторно ворвались в храм. Полиция в это время бездействовала, а местные власти одобрили нападение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ захват собора в Черкассах назвали очередным преступлением неонацистов.

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