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Мужчина, убивший писательницу в Москве, находился в России нелегально

РИА: избивший до смерти писательницу в Москве мужчина находился в РФ нелегально

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, предварительно, находился на территории России нелегально. Об этом сообщает РИА Новости.

«По предварительной информации, он нелегально находился в России», — говорится в сообщении.

Преступление произошло поздней ночью 20 октября в доме, расположенном на Открытом шоссе в Москве. В правоохранительные органы обратились местные жители, которые сообщили, что по подъезду ходит подозрительный мужчина и стучит в двери.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что одна из квартир не заперта, в комнате находился неизвестный, он кулаками избивал 78-летнюю хозяйку квартиры. 39-летнего мужчину задержали, предположительно, он гражданин Киргизии. Пострадавшая — писательница Раиса Кирсанова — была доставлена в медицинское учреждение, где позднее от полученных травм скончалась.

Ранее в Новгородской области мигрант откусил мужчине ухо.

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