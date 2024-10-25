Россияне покупали меньше осенней одежды из-за аномально теплого сентября

С 15 сентября по 20 октября 2024 года совокупное число покупок мужской, женской и детской одежды почти не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом оборот платежей вырос на 9%, покупателей стало на 14% меньше, а средний чек вырос на 10% и составил 13 460 рублей. Это показало исследование ЮMoney, аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и Lamoda, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Этой осенью мы в ЮKassa наблюдаем изменения в поведении покупателей. С 15 сентября по 20 октября число покупок мужской и женской одежды выросло на 13% год к году, как и оборот платежей. При этом покупателей стало на 5% меньше, а средний чек не изменился и составил 16 290 рублей. Отчасти это связано с тёплым началом осени и стабильной погодой. Но мы учитываем также, что растет популярность ресейл-платформ, которые помогают покупателям обновить гардероб более экономно и экологично», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По данным Lamoda, с 15 сентября по 15 октября 2024 года число продаж осенней одежды на онлайн-платформе выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего осенью покупали утеплённые куртки, джинсы, брюки и джемперы. Высокий спрос был отмечен на перчатки (+37%) и жакеты (+30%). Наибольшей популярностью пользовались такие бренды одежды, как O'STIN, Befree, Mango, Zarina и oodji.

Как отмечают эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», продажи осенне-зимней одежды подвержены погодно-сезонной волатильности. В этом сентябре, который был сухим и тёплым, количество покупок таких вещей заметно снизилось.

«Число покупок разных видов тёплой одежды растёт лишь в онлайн-каналах за счёт перетока покупателей из офлайна — на 10-15% год к году. Общее сокращение продаж в этой категории происходит вместе с уменьшением реализации в фэшн-секторе в целом», — отмечают аналитики «Чек Индекса».

Так, с 15 сентября по 15 октября число покупок курток снизилось на 17% год к году, а средний чек стал на 2% меньше и составил 4 810 рублей. Количество покупок пальто уменьшилось на 21%, средний чек сократился на 4%, до 7 290 рублей. Шапки покупали на 11% реже, при этом средний чек вырос на 5% и составил 730 рублей. Варежки стали покупать на 12% меньше, чем прошлой осенью, а средний чек вырос на 7%, до 677 рублей. Число покупок тёплых носков снизилось на 7%, а средний чек вырос на 7% и составил 466 рублей. Тёплые свитера тоже не пользовались особым спросом: покупок стало на 8% меньше, при этом средний чек вырос на 8% и составил 3 110 рублей.

Таким образом, условный минимальный осенний гардероб, в который входят куртка, пальто, свитер, носки, шапка и варежки, обойдётся в среднем в 16 406 рублей.

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