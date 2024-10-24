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Петербуржца отправили в колонию за попытку украсть две сковородки и 13 шоколадок

В Петербурге осудили мужчину, который пытался украсть шоколадки для перепродажи

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Depositphotos

В Петербурге отправили в колонию мужчину, который пытался украсть несколько шоколадок. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

В апреле этого года Владимир Ермаков украл из магазина на улице Краснопутиловской две бутылки подсолнечного масла.

Через две недели петербуржец снова пришел в тот же магазин и попытался вынести 13 шоколадок, но был задержан охранником и передан полиции. Позже выяснилось, что мужчину ловили в магазине на Ленинском проспекте, когда он пытался украсть две сковородки, сотейник и кастрюли.

Ермаков объяснил, что не ест сладкое, а шоколад и другие товары украл для перепродажи. Суд признал его виновным в мелком хищении и приговорил к году колонии-поселения и штрафу в 40 тыс. рублей.

Ранее суд лишил свободы россиянку, которая похитила 4000 рублей с карты своего отца.

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