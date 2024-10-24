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Двое приятелей ограбили супермаркет ради отдыха в сауне

Двух мужчин, обворовавших магазин в Кемеровской области, задержали в сауне

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Depositphotos

В Прокопьевске задержали двух местных жителей, которые украли из супермаркета алкоголь и продукты и отправились отмечать кражу в сауну. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

В полицию обратилась сотрудница торговой точки, женщина сообщила, что неизвестные выломали дверь в магазин и вынесли из зала алкоголь и продукты на 26 тысяч рублей. Личности злоумышленников быстро установили, мужчин задержали в сауне, где они решили отметить кражу.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые также похитили около 6 тысяч рублей из ящика для добровольных пожертвований. Краденые деньги они потратили, а продукты и спиртное употребили в сауне. В отношении приятелей возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге женщина украла из продуктового магазина 33 куска сыра и девять упаковок сливочного масла на общую сумму шесть тысяч рублей. После этого она распродала похищенное на улице. Воровку задержали, прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее камчатский студент с приятелями украли 56 ящиков алкоголя.

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