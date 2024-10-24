Суд сделал устное замечание водителю BMW, который сбил многодетную мать в Волгограде

В Волгограде пенсионер сбил женщину и отделался устным замечанием. Об этом сообщает aif.ru.

В Дзержинском райсуде водителю BMW Александру Паку сделали устное замечание за наезд на многодетную мать у школы «Созвездие». На днях 73-летний мужчина уехал с места происшествия, не оказав ей никакой помощи. Сейчас 40-летняя женщина находится в реанимации 25-й клинической больницы и остается в коме. Также у нее сломаны ребра и повреждены внутренние органы.

Инцидент произошел днем 22 октября на Большой улице после того, как Пак задел машину волгоградки, которая высаживала детей у школы. Та вышла, чтобы сделать ему замечание, но владелец BMW наехал на нее. Очевидцы кричали и стучали по машине, но Пак утверждает, что ничего не слышал, так как просто ехал выбрасывать мусор. Свидетели считают, что наезд был намеренным. Дети пострадавшей пребывают в шоке, так как ДТП случилось на их глазах. В отношении водителя возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее устроивший пьяное ДТП россиянин сбежал на СВО, но испугался и стал дезертиром.