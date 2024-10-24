До смерти избитая мигрантом пенсионерка оказалась известной писательницей Раисой Кирсановой

В столичном районе Богородское полицейские задержали подозреваемого в жестоком нападении на известную писательницу Раису Кирсанову, спасти 78-летнюю пострадавшую медики не смогли. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Преступление произошло поздней ночью 20 октября в доме, расположенном на Открытом шоссе в Москве. В правоохранительные органы обратились местные жители, которые сообщили, что по подъезду ходит подозрительный мужчина и стучит в двери.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что одна из квартир не заперта, в комнате находился неизвестный, он кулаками избивал 78-летнюю хозяйку квартиры. 39-летнего мужчину задержали, предположительно, он является гражданином Киргизии. Пострадавшая — писательница Раиса Кирсанова — была доставлена в медицинское учреждение, где позднее от полученных травм скончалась.

Раиса Кирсанова — доктор искусствоведения, крупнейший эксперт по истории русского национального костюма, автор множества книг и монографий. Работала ведущим научным сотрудником сектора русского искусства Нового и Новейшего времени в Государственном институте искусствознания и преподавала в Театральном училище им. Щукина.

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