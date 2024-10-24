В Чечне обстреляли машину Росгвардии, погиб человек

Росгвардеец погиб из-за обстрела автомобиля «Урал» в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что обстрелянный автомобиль принадлежит воинской части №6779 (Урус-Мартан). По данным информационного канала Telegram-канал Baza, нападение произошло около полудня в районе станицы Петропавловская Грозненского района.

По словам местных жителей, обстрелявшие автомобиль злоумышленники смогли скрыться. На месте преступления работают следователи.

Вечером 11 октября в Назрани недалеко от федеральной трассы «Кавказ» неизвестные лица несколько раз выстрелили в машину, в которой находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. Ранения получили трое человек, в том числе сотрудник полиции. Врачи не смогли их спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников МВД. Его поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Подозреваемого в покушении задержали 18 октября.

Ранее в Чечне впервые отреагировали на нападение бойцов соратника Кадырова на блокпост.