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В Чечне обстреляли машину Росгвардии, погиб человек

Baza: росгвардеец погиб из-за обстрела военного «Урала» в Чечне

Росгвардеец погиб из-за обстрела автомобиля «Урал» в Чечне. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что обстрелянный автомобиль принадлежит воинской части №6779 (Урус-Мартан). По данным информационного канала Telegram-канал Baza, нападение произошло около полудня в районе станицы Петропавловская Грозненского района.

По словам местных жителей, обстрелявшие автомобиль злоумышленники смогли скрыться. На месте преступления работают следователи.

Вечером 11 октября в Назрани недалеко от федеральной трассы «Кавказ» неизвестные лица несколько раз выстрелили в машину, в которой находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. Ранения получили трое человек, в том числе сотрудник полиции. Врачи не смогли их спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников МВД. Его поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Подозреваемого в покушении задержали 18 октября.

Ранее в Чечне впервые отреагировали на нападение бойцов соратника Кадырова на блокпост.

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