Российская школьница сбросила кошку с пятого этажа на глазах у соседей

В Челябинске девочка на глазах у соседей сбросила кошку с пятого этажа. Об этом Ura.ru рассказала жительница дома по адресу улица Агалакова, 49.

Известно, что кошка, с которой расправилась школьница, не была домашней, а жила на улице. Дети якобы забрали ее в квартиру в день инцидента.

«Соседские дети выбросили с пятого этажа кошку. Все произошло на глазах у свидетелей. <...> Мама детей посоветовала им убрать животное с земли и просто выбросить в мусорку», — ужасается женщина.

По ее словам, в семье пятеро детей, их воспитывает мать-одиночка. Женщина состоит на учете в органах опеки и раньше уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В этот раз соседям семьи вновь пришлось вызывать на место участкового. Мать подозреваемой не стала объясняться с ними и просто закрыла все соцсети.

В областном УМВД информацию о происшествии подтвердили, заявление по факту инцидента зарегистрировали.

«Установлена квартира, из которой была выброшена кошка. Предварительно, подтверждается информация о том, что животное из окна выбросила несовершеннолетняя девочка», — отметили в ведомстве.

Ранее в Иркутске прошел митинг после того, как подростки из села Котик запытали собаку.