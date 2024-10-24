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В Карелии предложили наказание для любителей громкой музыки

В Карелии хотят отбирать колонки за прослушивание громкой музыки

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Shutterstock/Gorodenkoff

В Карелии предложили отбирать колонки у любителей громкой музыки. С такой инициативой выступила депутат Заксобрания региона Анна Лопаткина.

На своей странице в социальной сети она написала, что нарушения закона об уровне максимального шума происходят регулярно. Единственный способ наказать любителей громкой музыки — штрафы и предупреждения, чего зачастую бывает недостаточно.

«В случае нарушения закона о тишине было бы логично использовать пункт четыре (статья 3.2 КоАП РФ. — Прим. «Газеты.Ru) «конфискация орудия совершения административного нарушения» — в нашем случае музыкального оборудования и колонок, что могло бы во многих случаях с неработающими гражданами, нарушающими тишину, поставить точку в этом вопросе», — пояснила Лопаткина.

Одна из жительниц рассказала депутату о том, что нарушители закона угрожают соседям после их жалоб и не прекращают шуметь. «Не работает, ведет себя агрессивно, живет в квартире матери, музыку врубает на всю мощь, на обращения соседей отвечает угрозами», — пожаловалась женщина.

Она уже обращалась в МВД и прокуратуру, однако это не принесло должного результата. Несмотря на то, что правоохранительные органы уже начали работу, нарушитель продолжил угрожать соседям.

Уровень максимального шума контролируется с помощью федеральных и региональных законов. В Карелии запрещено шуметь с 22 до 7 часов в будние дни. В выходные запрет увеличивается на один час.

Громкая музыка оказалась одним из самых раздражающих шумов в новостройках. При этом, согласно исследованию, респондентов больше всего беспокоит шум от ремонта в соседних квартирах.

Ранее из-за замечания о музыке в Подмосковье экс-участник СВО зарезал соседа.

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