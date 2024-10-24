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Компания мигрантов преследовала и напала на пару в Нижневартовске

В Нижневартовске несколько мигрантов преследовали молодых людей и напали них

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Shutterstock

Мигранты беспричинно напали на молодую пару около торгового центра в Нижневартовске. Об этом потерпевший анонимно рассказал Telegram-каналу «ЧП в Нижневартовске».

По словам 16-летнего юноши, группа агрессивно настроенных «иностранных парней» из 6-7 человек внезапно стала преследовать его и его 22-летнюю подругу в районе ТЦ «Мандарин». Молодым людям пришлось убегать от злоумышленников в безопасное место.

«На улице нас бы явно избили, они угрожали нам, грозились избить, пока мы с подругой стояли в [магазине] «Ермолино», потому что там было безопасно, мы оба были в ужасном страхе. Приехавший офицер нам помог», — отметил вартовчанин.

Он утверждает, что двое хулиганов успели несколько раз толкнуть его на землю, из-за чего он получил болезненные ссадины и испортил одежду. Причин для такого поведения у незнакомцев не было, уверен пострадавший. В полиции города инцидент пока не комментировали.

Ранее в Москве мигрант проник в квартиру с незапертой дверью и жестоко избил пожилую хозяйку.

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